O tempo passa rápido e Cláudia Borges que o diga! A apresentadora mostrou fotografias do 'antes' e do 'depois' do filho, que mostram como Rodrigo, hoje com 14 anos, cresceu.

"Começando pelo início, a segunda foto é do dia em que o deixei pela primeira vez no 1.° ano! A primeira é de hoje. O dia em que o fui buscar ao 9.° ano pela última vez", explica a apresentadora.

"Permitam-me todos os clichés... Isto passa mesmo demasiado rápido! Fechei os olhos e quando os abri, estava mais alto do que eu! Venha de lá o secundário", completou.

Para além de Rodrigo, Cláudia é também mãe de Carolina, de sete anos. Os dois filhos são fruto da relação com Samuel Fortuna.

