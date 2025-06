O mundo das apostas está cada vez mais disseminado nas redes sociais. São muitas as caras conhecidas que aceitaram promover casas destas nas respetivas páginas - gerando, inclusive, um debate, uma vez que são várias as personalidades que consideram que promover estas casas é antiético.

Uma delas é Liliana Campos, conforme fez questão de demonstrar no programa 'Passadeira Vermelha', que apresenta na SIC Caras.

"Queria perguntar às agências se acham que eu tenho cara de quem vai promover jogos online? Não sei, estou sempre a ser bombardeada com isso", lamenta.

Indignada, Sara Norte, comentadora do formato, mostrou-se contra quem aceita as propostas. "Condeno, porque já tive pessoas na minha família que isso lhes destruiu a vida completamente...", lamentou.

"Não me orgulho daquilo que eu fiz há 13 anos, não me orgulho, paguei o meu crime e sei que causei sofrimento a muita gente. Agora o jogo, prefiro comer pão com manteiga o mês inteiro do que estar a fazer publicidade a isso", disse ainda.

Liliana notou que nunca aceitará tendo em conta que apenas promove coisas que consome e gosta e que a própria nunca jogou. Ainda assim, fez saber que as propostas estão cada vez mais altas.

O caso de Cristiana Jesus

A antiga concorrente do 'Secret Story' tem sido uma das vozes que mais se tem levantado contra as casas de apostas e jogos online. Em maio, notou ter sido alvo de "ameaças", nomeadamente mensagens de ódio que recebeu no Instagram.

Numa entrevista que deu ao Fama ao Minuto, Cristiana revelou que chegou a receber propostas de 1.000 euros por semana para promover estas casas.

