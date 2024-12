A apresentadora do 'Passadeira Vermelha' utilizou a habitual pausa do programa para viajar com o marido.

Liliana Campos está a aproveitar da melhor forma as férias de Natal. A apresentadora foi até Viena, a capital da Áustria, para desfrutar de uns dias a dois. O companheiro de viagem é o marido, Rodrigo Herédia, com quem está casada desde 2016. Entre as várias fotos partilhadas por Liliana é possível ver as luzes de Natal da cidade, bem como a felicidade estampada na cara dos dois. "Natal em Viena", escreveu a apresentadora da SIC na legenda da publicação.