Liliana Campos está a fazer uma viagem muito romântica a Viena, na Áustria.

Ao partilhar tudo com os seguidores, a apresentadora do 'Passadeira Vermelha' deixou escapar que está prestes a viver uma primeira experiência com o marido, Rodrigo Herédia.

"O dia foi assim… A noite vai ser diferente. Vamos pela primeira vez juntos a um concerto de música clássica. Johann Strauss and Mozart Concert. Depois conto tudo", prometeu aos seguidores a apresentadora.

