Liliana Campos está em Viena, na Áustria, e brindou os seguidores com uma partilha do seu look do dia.

"Outfit check! Burgundy! Borgonha! [Bordô] A camisola é Zara e comprei no início do outono, ainda devem conseguir encontrar. As calças são novas e são El Corte Inglês. O casaco é o que comprei em Nova Iorque e que já aqui partilhei. [...] Tudo o resto já é mais antigo. A carteira [da marca Dior] foi um presente do Rodrigo. Os ténis são do ano passado", explicou a apresentadora do 'Passadeira Vermelha'.

Com o frio da cidade, Liliana explica os truques que usa: "Por baixo tenho umas collants e uma camisola térmica."

