Liliana Almeida esteve esta quarta-feira, dia 23, no programa 'Goucha'. Em entrevista ao apresentador das tardes da TVI, a cantora confessa que está ainda a 'recuperar' o fôlego após a sua saída da casa do 'Big Brother Famosos'.

"Não fui atrás de ver coisas más", conta, explicando que não quis ver o ler críticas à sua participação ou às polémicas que envolvem a relação com Bruno de Carvalho.

Liliana confessa que já se encontrou com Bruno de Carvalho após a saída do 'BB'. "Senti algo muito forte", admite, dando conta de que estava com o coração a palpitar. "Estava muito nervosa", diz.

Quanto ao futuro da relação, a cantora afirma que acredita "piamente" que o amor entre ambos pode durar. "Acredito piamente porque o sinto e porque há muita verdade no olhar dele para comigo", realça.

