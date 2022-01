Liliana Aguiar recorreu esta quinta-feira à sua conta oficial de Instagram para informar os fãs de que testou positivo à Covid-19.

"O Santi chateado comigo, porque apanhei Covid-19", começa por revelar a apresentadora de televisão e empresária, que às suas palavras juntou um vídeo antiga onde o filho mais novo lhe dá palmadas.

Liliana confessa que sempre teve "medo deste vírus", mas assegura estar agora determinada a "enfrentá-lo com paciência e sabedoria".

"Ele mexeu comigo e ainda está a mexer, dores de cabeça horríveis, tonturas, dores na garganta, enfim, é realmente horrível", admite, depositante em Deus a confiança de que em breve estará a fazer a sua vida normal.

Em isolamento e impedida de sair de casa, tem sido a casa do 'Big Brother Famosos' a grande companhia de Liliana: "Tenho me divertido tanto a ver os nossos famosos", conta a comentadora, que também já participou numa edição semelhante do reality show.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Liliana Aguiar (@lilianaaguiarsemsalto)

Leia Também: Margarida Aranha volta a testar positivo à Covid-19. "Hoje estou pior"