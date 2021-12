Leonor Poeiras resolveu partilhar publicamente aquela que é a sua melhor memória, a mesma que, confessa, gostaria de rever quando um dia estiver perto da morte.

"Tenho a ideia romântica que nos momentos antes de morrer seremos presenteados com as nossas melhores memórias. Ser contemplativo oferece-nos essas memórias", começa por escrever a apresentadora ao lembrar as imagens.

"Este vídeo foi gravado em 2014, o meu filho tinha sete anos e na altura publiquei-o com a legenda 'nem acredito que sou mãe dele'. É este vídeo que quero ver daqui a muitos, muitos, muitos anos", declara, por fim.

Nas imagens, que pode rever abaixo, António, atualmente com 14 anos, surge a dormir tranquilamente agarrado a um boneco de peluche.

