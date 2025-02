Foi no passado dia 17 de janeiro que Leonor Poeiras partilhou com os seguidores do Instagram que perdeu o processo contra a TVI.

Nesse mesmo desabafo, a apresentadora revelou que não ia baixar os braços.

"Vencida mas de todo não convencida, o meu advogado já está a analisar o acórdão e as hipóteses de fazer prosseguir a apreciação da questão, designadamente nas instâncias internacionais", referiu Leonor Poeiras.

E eis que esta terça-feira, a antiga cara da TVI partilhou uma enigmática publicação nas redes sociais. Ao lado do advogado, Leonor escreveu na legenda da partilha: "Nunca desistir", dando a entender que avançou com mais um processo.

Recorde-se que foi em maio de 2020 que Leonor Poeiras foi dispensada pela TVI, depois de 17 anos de trabalho. De seguida colocou a estação em tribunal para lhe serem reconhecidos os direitos de um contrato de trabalho. O Tribunal da Relação deu razão à TVI em fevereiro de 2023. Em janeiro de 2024 Leonor recorreu da decisão, terminando também este processo com a razão do lado da estação de Queluz de Baixo.

