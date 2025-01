Leonor Poeiras perdeu o processo contra a TVI, como a própria comunicou numa publicação que fez nas redes sociais.

"Perdi. Perderam todos os que passam recibos verdes à mesma entidade há anos e anos… os que vestem a camisola, os que dão tudo o que têm, em cada dia de trabalho", começou por escrever.

"Na verdade, o Supremo Tribunal de Justiça entendeu que a presunção legal de contrato de trabalho com a TVI era abstratamente aplicável ao meu caso (17 anos), e que se tinha de ter por verificada tal presunção. Mas – erradamente, em meu entender- o STJ considerou que, da 'análise de conjunto' dos factos apurados a TVI teria conseguido iludir (afastar) tal presunção", detalhou depois.

"Vencida mas de todo não convencida, o meu advogado já está a analisar o acórdão e as hipóteses de fazer prosseguir a apreciação da questão, designadamente nas instâncias internacionais", acrescentou.

De seguida, revelou que está pronta para dar uma entrevista e falar sobre este processo. "Posso agora finalmente falar de tudo o que se passou... e vou determinar a quem dar essa entrevista", disse.

"Até lá, os meus agradecimentos profundos vão para o meu filho António, que viveu comigo estes cinco anos tão difíceis, com muita compreensão e amizade; ao meu advogado Dr. António Garcia Pereira e a toda a sua equipa, incansáveis na busca pela verdade, e que se tornaram mais do que um pilar, uma família. E a vocês, a cada um de vocês que me quer bem. Obrigada", destacou, por fim.

© Instagram