As duas filhas dos reis de Espanha vão reencontrar-se esta quinta-feira, dia 28 de março, após quase três meses sem se verem.

Enquanto a princesa Leonor já se encontra de férias da Academia Militar de Saragoça - e já está com os pais -, com quem jantou num restaurante na terça-feira, a infanta Sofía regressa esta quinta-feira do País de Gales.

A filha mais nova de Felipe VI e Letizia encontra-se a estudar no UWC Atlantic College e começa hoje as férias da Páscoa, pelo que se dirigirá ao aeroporto de Heathrow, em Londres, de onde apanhará um voo que a levará para junto dos pais e da irmã, em Madrid.

Até ao próximo dia 4 de abril - data em que Leonor regressa à Academia Militar - a família desfrutará de uns dias em conjunto. Já Sofía terá que voltar para o País de Gales a 7 de abril, data em que recomeça o último período escolar.

