Felipe VI e Letizia de Espanha reencontraram-se com a filha mais velha, a princesa Leonor, que atualmente encontra-se na segunda fase da sua formação militar em Saragoça.

Esta semana, a herdeira ao trono espanhol iniciou as suas férias da Páscoa, tendo regressado para junto dos pais.

Prova disso foi uma imagem divulgada dos três no restaurante do Hotel El Patio, onde posam com a equipa do estabelecimento.

Conforme o dono do restaurante revelou à revista Hola!, os reis apareceram de surpresa no estabelecimento, situado na zona rural de Aragão, entre a Catalunha e Saragoça.



© Instagram - Hotel El Patio

Este ainda referiu que os reis e a princesa pediram presunto, lulas e outros pratos para partilhar.

Recorde-se que a infanta Sofía, filha mais nova dos soberanos, encontra-se a frequentar o penúltimo ano escolar no UWC Atlantic College, no País de Gales.

Leia Também: Princesa Leonor foi 'apanhada' a fumar em festa