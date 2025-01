Letizia e Felipe, os reis de Espanha, despediram-se, este sábado, 11 de janeiro, da filha mais velha, a princesa Leonor.

A princesa das Astúrias partiu para uma viagem de seis meses a bordo do navio-escola da Marinha espanhola Juan Sebastián de Elcano e, se no início do dia o momento ficou marcado por sorrisos, na hora da despedida a emoção tomou conta de Letizia.

A rainha mostrou-se comovida com a partida da filha e recebeu o apoio do marido, que fez questão de a agarrar, imagens pouco recorrentes entre os dois.

Felipe VI, por outro lado, estava feliz e orgulhoso por mais um passo na vida militar de Leonor.

