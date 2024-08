O bebé é fruto do casamento do artista com Brittany.

Christian Slater e a mulher, Brittany, foram pais pela segunda vez, como foi confirmado à People. A revista adianta ainda que é um menino, mas não se sabe, até à data, mais detalhes sobre o bebé. O casal tem ainda em comum uma menina, de quatro anos. O ator é também pai de Eliana, de 22 anos, e Jaden, de 25, fruto do casamento anterior com Ryan Haddon. Leia Também: Adrien Silva foi pai pela quarta vez! Já nasceu a "princesa" do atleta