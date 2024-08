Álvaro Morata, internacional espanhol que joga no Milan, revelou através de um comunicado na sua página de Instagram que o seu casamento com Alice Campello, com quem deu o nó em 2017 e teve quatro filhos, chegou ao fim.

"Depois de um tempo de reflexão, eu e a Alice tomámos a decisão de seguir caminhos diferentes. [Foi] Uma relação maravilhosa e de respeito recíproco onde nos amámos e nos ajudámos muito um ao outro.

Foram anos maravilhosos e fruto deles quatro filhos, que sem dúvida foram a melhor coisa que jamais fizemos. É uma decisão dolorosa, por isso pedimos respeito e empatia", começa por dizer.

"Não inventem histórias por um minuto de protagonismo, porque repito: não houve em nenhum momento faltas de respeito, apenas muitos mal-entendidos sucessivos que a pouco e pouco desgastaram as coisas. A Alice sempre terá um lugar no meu coração e tudo o que vivemos juntos foi incrível e uma grande aprendizagem", completa.

© Instagram - Álvaro Morata

Entretanto, num comentário que deixou nas redes sociais, Alice mostrou-se "chocada com a quantidade de mentiras" que têm vindo a ser ditas sobre a separação no Instagram, garantindo que não houve traições.

Leia Também: Ator Christian Slater foi novamente pai... e é um menino