Alice Campello revelou-se indignada - e chocada - com as mensagens que recebeu no Instagram após o marido, Morata, ter falhado um penalti na final da Liga das Nações frente a Portugal, que aconteceu este domingo, dia 8 de junho.

Na sua conta, Campello mostrou uma das mensagens que recebeu, que incluía ameaças de morte contra o companheiro.

"Damo-nos conta de que estamos a falar de futebol?", questionou.

Na mensagem, lê-se: "Vou matar o teu marido se o vir na rua, não o vou deixar em paz um único momento. As crianças a mesma coisa. Vou matá-los com as minhas próprias mãos. Espero que ninguém sobreviva".



© Instagram/Alice Campello

"Mas, graças a Deus que existem, ainda assim, pessoas boas. Agradeço as vossas mensagens", acrescentou, entretanto, perante a onda de apoio que recebeu.



© Instagram/Alice Campello

Numa outra partilha refletiu: "Na vida todos cometemos erros. Ninguém fica de fora. A vida é feita de aprendizagens, de experiências, de bons e maus momentos. Para todos. Não somos ninguém para julgar os outros. O futebol é assim e acho que é essa a sua beleza... ser tão emocionante e imprevisível. É desporto e entretenimento e temos de lhe dar a importância que tem. O que é importante é a pessoa que somos na vida. Gostava muito de ver a vida de cada uma das pessoas que estão a criticar por um fracasso e ver o que conseguiram. Por favor, tenham respeito e deixem de ser pessoas tão más".



© Instagram/Alice Campello