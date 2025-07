Kelly Bailey e Lourenço Ortigão comemoraram o segundo aniversário do filho, Vicente Blue, no início do mês. Os papás festejaram a data em Bali, como a atriz mostrou agora aos seguidores.

Ao assinalar a data especial na sua página de Instagram, tendo destacado várias imagens da comemoração do aniversário de Vicente, a mamã começou por escrever: "Dois anos loucos contigo."

"E aqui estamos nós, a encher balões, ainda a tentar entender tudo, ainda apaixonados por cada pedacinho deste caos. Viraste o nosso mundo de cabeça para baixo da melhor maneira possível. Mostraste-me a paciência, alegria e como encontrar magia nas menores coisas. Feliz aniversário, pequeno Blue", acrescentou carinhosamente.

"Ser tua mãe é a melhor aventura da minha vida. Mal posso esperar para ver o que vem a seguir", escreveu, por fim.

Kelly Bailey com o filho Vicente Blue© Instagram/ Kelly Bailey

Por sua vez, Sara Prata também recorreu à sua página de Instagram este domingo para comemorar publicamente o aniversário da filha, Amélia, que hoje acordou em festa.

"Acordámos a cantar os parabéns à nossa maravilhosa Amélia! Celebramos cinco anos do maior amor que já conhecemos. Minha filha, minha companheira de histórias e de risos e dos abraços apertados. Que a vida continue a ser doce connosco como o teu sorriso e leve como o teu coração. Feliz aniversário, meu amor! A mãe já volta", disse a atriz na legenda de várias fotografias que mostram os primeiros festejos dos papás com a menina.

"Que caminho bonito o nosso, João Leitão, este dia será sempre sempre o mais especial", disse, por fim, mencionando o companheiro e pai da filha.

Em ambas as publicações, como seria de esperar, foram muitas as carinhosas mensagens que as atrizes receberam através da caixa de comentários.

No caso de Sara Prata, recorde-se, o aniversário da filha chega dias depois de ter celebrado sete anos de namoro com João Leitão. Esta data especial também foi, na altura, comemorada na mesma rede social.

Como forma de assinalar a data, o casal resolveu voltar ao local onde a história de amor que os une começou e foram brindados com um dia cheio de felizes coincidências.