Hoje é um dia muito especial para os reis de Espanha. A filha mais nova, a infanta Sofia, regressa a casa esta sexta-feira depois de concluído o primeiro ano de estudos num colégio no País de Gales, o UWC Atlantic College.

Isto porque se iniciam nesta data as férias de verão, pelo que os alunos já estão autorizados a regressar.

Segundo a revista Vanitatis, é habitual que os estudantes organizem uma viagem juntos para celebrar o final do ano, contudo, Sofia não poderá estar presente.

Para a semana, no dia 19 de junho, o pai, o rei Felipe VI, completa 10 anos no trono espanhol, data que será celebrada com vários eventos.

A publicação destaca ainda que a irmã da princesa Leonor - que também frequentou o mesmo colégio - concluiu o ano com boas notas, pelo que poderá ter umas férias mais tranquilas.

Já Leonor, recorde-se, encontra-se na reta final do seu primeiro ano de formação militar na Academia Geral Militar de Saragoça.

