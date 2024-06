A rainha Letizia não terá que ser operada, pelo menos para já. Quem o garantiu foi a Casa Real espanhola através de um comunicado que emitiu, destacado pela revista Hola!.

"Não é certo que Sua Majestade, a rainha, vá ser operada à fratura que sofre num pé", sublinhou-se.

A informação surge depois de Letizia se ter encontrado com Belén Esteban, personalidade televisiva espanhola.

Belén referiu que à conversa com a rainha esta lhe disse que "iria ter que operar" o pé.

Recorde-se que a mulher do rei Felipe V magoou-se há um mês depois de ter batido com o pé numa mesa no Palácio de Zarzuela, fraturando a falange de um dedo.

