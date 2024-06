A infanta Sofia fez as malas e rumou ao País de Gales no passado mês de agosto, onde está a estudar no UWC Atlantic College, seguindo os passos da irmã mais velha, a princesa Leonor, que também estudou neste internato no ano letivo passado e no anterior.

Terminado o primeiro dos dois anos de estudos, a jovem infanta, de 17 anos, prepara-se para voltar ao país de origem para aproveitar as férias de verão.

Será no próximo dia 14 de junho que a Sofia se despede dos seus colegas e apanha o avião para se reencontrar com os pais, os reis Felipe VI e Letizia, em Madrid.

No entanto terá ainda que esperar cerca de um mês até poder aproveitar o verão com a irmã, uma vez que a formação na Academia Militar de Saragoça que a princesa Leonor está a receber só termina no próximo dia 19 de julho.

