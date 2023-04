Pedro Lima e Jessica Athayde contracenaram juntos por diversas vezes, na TVI. Por isso mesmo, a atriz fez questão de lembrar o colega de bastidores, no dia em que este faria 52 anos.

Jessica partilhou várias imagens de novelas que juntaram os dois e, na legenda, escreveu um bonito texto.

"Lima limão do nosso coração. Lembro -me sempre de ti, feliz. A cantar pelos corredores do estúdio, sempre a cantar em inglês, de falares dos concertos do teu amigo Frankie Chavez. A dormires sestas na sala dos atores quando tinhas oportunidade e de boca aberta. Das conversas... do teu tremendo orgulho nos miúdos, nos jogos, a mostrares os vídeos dos campeonatos das miúdas! Das tuas anedotas secas que faziam toda a gente rir, da tua calma e educação a falar com todas as pessoas com que te cruzavas. E de me dizeres para não esperar o papel perfeito, para ir atrás dele. Não me esqueço da tua alegria", fez notar a atriz.

Vale lembrar que Pedro Lima foi encontrado morto no dia 20 de junho de 2020, na Praia do Abano, em Cascais.

