"Uma das maiores alegrias do meu casamento foi contar com a presença do meu pai": foi desta forma que Jessica Athayde começou uma partilha nas redes sociais na qual falou na importância que o pai, Luís Athayde, teve no seu enlace com Diogo Amaral, que aconteceu no passado fim de semana.

"Chegou segundos antes de eu chegar (como combinado) foi acompanhado ao seu lugar por uma das madrinhas (a meu pedido ) e sentado mesmo à minha frente para que o pudesse olhar nos olhos. E tantas vezes olhei. Enquanto o coro Gospel cantava, conseguiu dançar comigo durante uns segundos! Nunca me esquecerei desse momento", recorda.

"O meu pai, infelizmente, está com a saúde muito debilitada e ainda pensámos que poderia não conseguir estar presente, mas conseguiu. E foi sem dúvida uma das presenças que me deixou mais emocionada e feliz", notou ainda.

"A cada dia que passa sinto que a festa não poderia ter sido mais perfeita e que por alguma razão escolhemos a dedo todos aqueles que nos acompanharam: são pessoas de amor, que gostam de nós e nos protegem e por mais que o mundo lá fora seja tantas vezes cheio de maldade e mentira, teremos sempre a nossa bolha de magia, de família e de amigos para nos protegerem. O resto é só o resto - pouco interessa", completou.

Esta partilha surge após as declarações do comentador Pedro Caldeira no programa 'V+Fama', que criticou a atriz por não ter entrado no local da celebração acompanhada pelo pai.

