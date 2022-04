Leandro e Gonçalo Quinaz foram os protagonistas do primeiro desentendimento na casa do 'Big Brother - Desafio Final'. O cantor e o antigo jogador de futebol desentenderam-se e a troca de ideias levou Leandro a confessar que já no passado tinha existido uma pequena divergência entre ambos.

O artista conta que chegou a ligar a Quinaz devido a declarações feitas pelo empresário enquanto comentador.

"Ele teve dois contactos comigo, um deles fui eu que lhe liguei e disse: olha lá, caro amigo, como é que é aí a tua conversinha...", lembra Leandro em conversa com Nuno Homem de Sá, deixando claro que não gosta da atitude do antigo jogador.

