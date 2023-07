Foi no passado dia 6 de julho que Laura Figueiredo e Mickael Carreira deram as boas-vindas ao segundo filho de ambos, o pequeno Gabriel. O parto correu pelo melhor e a apresentadora já se encontra no conforto do seu lar.

Entretanto, nas stories do Instagram, Laura mostrou-se a amamentar o bebé, num registo ternurento que destaca muito carinho e atenção.

Vale lembrar que Laura e Mickael são ainda pais da pequena Beatriz, que tem seis anos.



