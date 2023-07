A família de Mickael Carreira e Laura Figueiredo aumentou na passada quinta-feira, 6 de julho, com a chegada de Gabriel, o segundo filho do casal. Hoje (9 de julho), logo pela manhã, Laura gravou um vídeo para as stories da sua página de Instagram a falar deste momento.

"O nosso Gabriel já está em casa, viemos na sexta-feira. Tivemos estes dias para desfrutar bem do momento, porque acho que essa é uma das coisas que aprendemos com o segundo filho: é que passa tudo muito rápido. Quero aproveitar cada pedacinho, cada momento, os momentos dos dois têm sido maravilhosos", disse num vídeo que poderá ver na galeria.

Note-se que Mickael e Laura já são pais da pequena Beatriz, de seis anos.