"Fui tratar da minhas maminhas". Foi com estas palavras que Laura Figueiredo começou a publicação que fez na sua página de Instagram, esta quinta-feira, dia 7 de novembro, onde revela que se submeteu a um procedimento estético.

"Depois de dois filhos, de amamentar a Beatriz [filha mais velha] por mais de dois anos, chegar a uma dor que não era suposto na amamentação do Gabriel [filho mais novo], quando ele tinha apenas três meses, e mesmo depois de ter sido aconselhada a parar de amamentar, escolhi seguir o nosso caminho até aos nove meses", contou.

"Até que finalmente senti que precisava de parar e pensar em cuidar de mim e das minhas maminhas", acrescentou. De seguida, partilhou que "há alguns meses tomou a decisão de avançar para a cirurgia necessária: uma troca de implantes com mastopexia".

"Estava nervosa, ansiosa e até preocupada com a recuperação no pós-operatório, mas a verdade é que correu tudo lindamente. Apenas posso dizer que no pós-operatório tive menos dores que as que tinha diariamente durante o último ano", destacou.

"Este é ainda um tema que gera sempre muitas dúvidas e questões, por isso, esta partilha também pretende que vocês as coloquem aqui nos comentários para nos ajudarmos", rematou.