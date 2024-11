Laura Figueiredo e Mickael Carreira foram um dos casais presentes na gala da GQ Night Of The Year e, em conversa com o Fama ao Minuto, confessaram como estão a viver esta época antes do Natal.

Laura revelou que a filha Beatriz já está entusiasmada para o que aí vem e com a carta ao Pai Natal.

O casal confessou que é uma "loucura serem pais de dois", apesar de ser "muito bom". Questionados se gostariam de aumentar a família, Laura afirmou logo: "Fechou a loja".

Já Mickael não parece tão convencido: "Em princípio não, vamos ver", respondeu o cantor.

Fazendo um balanço deste ano, o casal revelou ter sido "bem intenso, que passou rápido." Laura confessa que gostava de ter feito mais coisas mas que o "lado positivo é que aproveitei a minha família, as crianças."

Mickael tem vários projetos na calha e o próximo ano promete ser em cheio. "Temos o disco que vai sair no próximo ano", confessou. O artista revelou ainda que vai dar um concerto na passagem de ano e que, no fim do mês, vai lançar um música com Syro.

O casal prometeu ainda que 2025 será o ano em que farão uma viagem a dois, já adiada tantas vezes: "Há sete anos que não acontece. Em 2025 vai acontecer, esperamos."

Leia Também: Laura Figueiredo mostra momento de "amor" entre os filhos

Leia Também: Laura Figueiredo revela que foi "tratar das suas maminhas"