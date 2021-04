A família real britânica vive um momento de profunda dor com a morte do príncipe Filipe, que perdeu a vida na passada sexta-feira, a dois meses de celebrar o 100.º aniversário, e um dos membros que mais está a sofrer com a perda é Lady Louise, neta do duque de Edimburgo.

Nascida do casamento do príncipe Eduardo com Sofia Helena Rhys-Jones, atual condessa de Wessex, Louise mantinha uma relação próxima com o marido da rainha Isabel II.

Devido aos protocolos que imperam nas aparições públicas da família real, este laço entre a jovem de 17 anos e o avô sempre passou despercebido aos olhos do público, mas ganhou agora destaque na imprensa britânica depois de Louise ter aparecido entristecida junto dos fotógrafos, dois dias depois da morte de Filipe.

Filipe, duque de Edimburgo, é recordado pela família real britânica como um homem ímpar, que se destacou pelo serviço à Coroa e a dedicação à família.

William foi o primeiro dos netos a pronunciar-se sobre a relação com o avô, através de uma emotiva carta aberta na qual revelou toda a sua admiração pelo duque de Edimburgo. Também Harry se desfez em elogios àquele que diz ter sido um "mestre do churrasco, lenda da brincadeira e atrevido até ao fim".

O último adeus ao marido da rainha Isabel II acontece no próximo sábado, dia 17, no Castelo de Windsor, onde o duque perdeu a vida na passada sexta-feira. As cerimónias fúnebres serão reservadas à esfera privada, como era o desejo de Filipe.

