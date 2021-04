Depois do príncipe William ter homenageado o avô, foi a vez do irmão, Harry, também prestar um tributo ao príncipe Filipe, que morreu na passada sexta-feira, aos 99 anos.

"Era ele mesmo, com uma sagacidade seriamente afiada, e podia prender a atenção de qualquer sala devido ao seu charme - e também porque nunca sabíamos o que ele iria dizer a seguir. Será lembrado como o consorte reinante mais antigo da monarquia, um soldado condecorado, um príncipe e duque. Mas, para mim, como muitos de vocês que perdem um ente querido, ele era o meu avô: mestre do churrasco, lenda da brincadeira e atrevido até ao fim", destacou o filho mais novo do príncipe Carlos e da princesa Diana.

Mas não ficou por aqui e descreveu o príncipe Filipe como "uma rocha" para a rainha Isabel II, "com uma devoção incomparável".

“Embora eu pudesse continuar, sei que agora ele diria a todos nós, com a cerveja na mão: 'Vá, segue em frente!'", acrescentou.

"Avô, obrigado pelo teu serviço, a tua dedicação à avô, e por teres sido sempre tu mesmo", concluiu.

