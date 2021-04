A viver nos Estados Unidos, o príncipe Harry fez uso do site Archewell, que lançou com Meghan Markle, para reagir à morte do avô, príncipe Filipe. O marido da rainha Isabel II perdeu a vida esta sexta-feira, dia 9, aos 99 anos.

Os duques de Sussex deixaram uma breve nota de agradecimento que surge logo na abertura do site. "Em memória da sua alteza príncipe de Edimburgo. Obrigado pelo seu serviço... Fará muita falta", pode ler-se.

Site Archewell© Archewell

Ao que tudo indica, o príncipe Harry estará a caminho de Inglaterra para se juntar à família real no último adeus ao duque de Edimburgo. Não se sabe se Meghan Markle e o filho de ambos, Archie, o acompanham na viagem.

Leia Também: "Tia Lilibet". Felipe VI e Letizia enviam carinhosa carta a Isabel II