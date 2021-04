O príncipe William quebrou o silêncio sobre a morte do avô, príncipe Filipe, com uma sentida homenagem na sua página de Instagram, a do Kensington Palace, realizada esta segunda-feira, dia 12.

"O século de vida do meu avô foi definido pelo serviço - ao seu país e à Comunidade, à sua esposa e rainha, e à nossa família. Sinto-me sortudo por não ter apenas o seu exemplo para me guiar, mas também a sua presença duradoura na minha própria vida adulta - tanto nos momentos bons como nos dias mais difíceis", começou por escrever.

William continuou, fazendo referência à maravilhosa relação do príncipe Filipe com Kate Middleton e com os filhos de ambos - George, de sete anos, Charlotte, de cinco, e Louis, que completa três este mês.

"Serei sempre grato por a minha mulher ter tido tantos anos para conhecer o meu avô e pela gentileza que ele demonstrou com ela. Nunca vou dar por garantidas as memórias especiais que os meus filhos sempre terão do bisavô a vir buscá-los na sua carruagem e vendo por si mesmos o seu contagiante sentido de aventura, bem como o seu malicioso sentido de humor", lembrou.

E rematou: "O meu avô foi um homem extraordinário e fez parte de uma geração extraordinária. A Kate e eu continuaremos a fazer o que ele teria desejado e apoiaremos a rainha nos próximos anos. Sentirei saudades do meu avô, mas sei que ele gostaria que continuássemos com o trabalho".

A sentida mensagem do príncipe William acompanha uma fotografia em que o seu filho mais velho, George, aparece junto do bisavô, o duque de Edimburgo.

A homenagem toma lugar três dias após a morte do marido da rainha Isabel II, que perdeu a vida no Castelo de Windsor, no passado dia 9, a dois meses de celebrar o 100.º aniversário.

