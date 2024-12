O príncipe Louis está muito grato pelo "avô e pela avó". Era isto que dizia a carta do menino que o menino, de seis anos, escreveu a propósito do concerto de Natal 'Together at Christmas', que aconteceu esta sexta-feira, na Abadia de Westminster.

Louis, filho mais novo de William e Kate Middleton, pendurou a carta numa 'Árvore de Gentileza', depois dos convidados terem sido desafiados a escreverem dedicatórias dirigidas a pessoas especiais.

"Obrigada à avó e ao avô por fazerem jogos comigo", lia-se no cartão.

Também os irmãos de Louis, o príncipe George e a princesa Charlotte deixaram mensagens, mas estas não foram exibidas.



© Getty Images

