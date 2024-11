A propósito do Remembrance Day 2025, na qual os militares que morreram em guerras ou batalhas são homenageados, o príncipe Harry escreveu um carta dirigida às crinaças da Scotty's Little Soldiers, na qual fala sobre a perda da mãe, a princesa Diana.

O duque de Sussex - que à época tinha apenas 12 anos - notou que fazer o luto de um dos pais tão jovem pode ser "muito pesado e solitário".

No entanto aconselhou as crianças que fazem parte do grupo a aproveitar o companheirismo do mesmo.

"No meio dessa dor encontramos força no amor e nas memórias que ficaram e tenho visto como comunidades como a vossa podem oferecer um profundo conforto e cura", continuou.

"Neste Remembrance Day encorajo-vos a tirarem um momento para refletir nos valores que os vossos entes queridos vos passaram - a coragem, a compaixão e um sentido de propósito. Isto servir-vos-á como luz condutora, ajudando-vos a lidar com os desafios", completou.

