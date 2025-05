A família real britânica reuniu-se esta segunda-feira, 5 de maio, para a celebração do VE Day, um dia dedicado aos veteranos de guerra.

No entanto, entre os presentes, houve duas faltas que se sentiram em particular: a dos filhos do príncipe Eduardo e de Sophie, duquesa de Edimburgo - Lady Louise Windsor e James, conde de Wessex.

Embora a Casa Real não tenha revelado porque é que os filhos dos duques de Edimburgo não estiveram presentes, presume-se que estes ficaram a preparar-se para a época de exames, que está aí à porta.

James, o mais novo, vai fazer o A-Levels, equivalentes aos exames finais do ensino secundário, enquanto Louise encontra-se no terceiro ano da licenciatura em Inglês na Universidade de St. Andrews.

