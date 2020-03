Tinha apenas 11 anos quando se estreou como atriz na telenovela australiana "The Sullivans", em 1979. Em 1986, o papel de Charlene Mitchell noutra telenovela, "Neighbours", fez dela uma estrela. Primeiro no seu país natal e, mais tarde, no Reino Unido. No entanto, só depois de lançar "I should be so lucky", single que atingiu o primeiro lugar nas tabelas de vendas na Alemanha, na Suíça, na Finlândia, em Israel, em Hong Kong, na Austrália e no Reino Unido em 1988, é que Kylie Minogue conheceu a fama global.

32 anos depois, em entrevista ao programa de televisão norte-americano "The CNBC Conversation", a cantora e atriz, atualmente com 51 anos, recordou o início da carreira. "Eu não sabia nada de nada quando comecei", admitiu a Julianna Tatelbaum. No decurso da conversa, a entrevistadora perguntou-lhe que conselho daria aos artistas que estão a iniciar o seu percurso profissional. A intérprete de êxitos "Slow", "Please stay" e "Can't get you out of my head" aconselhou-os a apostar na formação.

"Ter experiência é essencial. Não há atalhos na aprendizagem. Algumas pessoas são abençoadas e parecem ter tudo. Eu não tinha. Eu tive de aprender. E caí tantas vezes... Mas também foram muitas as vezes que me ajudaram a levantar", admitiu a artista. Atualmente a gravar um novo disco com o produtor de origem turca Tarkan, com Alex Gaudino e com Mousse T, que já trabalhou com Tom Jones, Kylie Minogue, que pode recordar na galeria de imagens que se segue, não dá sinais de abrandar.

"Ainda há tanta coisa que quero fazer! Estão-me sempre a perguntar se eu já fiz tudo aquilo que pretendia... Eu acho que a minha vontade de fazer coisas ainda é maior nos dias de hoje. O que está feito está feito mas eu sinto que ainda tenho tanta coisa por concretizar... Pode ser [gravar] um estilo de música diferente, [fazer] uma colaboração [com outro artista], um filme, uma experiência... Estou sempre de olho em coisas que posso fazer", garante a ex-namorada de Jason Donovan e de Michael Hutchence.