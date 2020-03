O documentário que mostra a recuperação de Ângelo Rodrigues está a ser gravado sem pressas. Em entrevista à revista TV 7 Dias, Daniel Oliveira, o mentor do projeto, confidenciou mesmo que nem sequer existe uma previsão para a conclusão das filmagens. "Está a ser gravado em função da recuperação dele. É um documentário, não é um reality show. Vamos mostrar a história de alguém que esteve naquela condição [entre a vida e a morte] e que recuperou", diz.

"É muito inspirador para quem o vai ver mas estamos a fazê-lo com calma e tranquilidade", esclarece o diretor-geral de entretenimento da SIC. "É um único episódio, sem duração definida. A ideia é mostrar a recuperação do Ângelo num período relativamente longo. Sem nenhuma pressa de o executar", salienta Daniel Oliveira. "Não temos ideia [de quando é que o documentário estará concluído]", revela ainda o marido da apresentadora Andreia Rodrigues.

"Ele está francamente melhor e tem uma grande capacidade de energia e de resistência, porque são três horas de treino diário [que faz]. Nós não queremos colocar essa pressão sobre o Ângelo", confessa o executivo, que desvaloriza as acusações de aproveitamento do problema de saúde do ator, que chegou a estar às portas da morte no último verão, que possam vir a surgir. "Só nós sabemos o que isto vai ser", afirma Daniel Oliveira. Na altura, o diretor-geral de entretenimento da SIC chegou a temer o pior. "Desde que assumi funções, esse momento e o da saúde da Bárbara [Guimarães, doente com cancro de mama] foram os momentos mais difíceis de gerir", assume o autor e apresentador do programa "Alta definição", que acaba de chegar às 500 emissões.

"No caso do Ângelo, o primeiro prognóstico era muito complicado. O primeiro e o das horas que se seguiram", acrescenta ainda. "O documentário tem vários testemunhos do próprio Ângelo, que estão a ser gravados consoante as etapas e as fases em que está, mas terá um testemunho final onde ele abrirá o coração", garante Daniel Oliveira. As viagens são, a par da música e da representação, uma das grandes paixões do artista portuense, nascido a 9 de setembro de 1987.