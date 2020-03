Rodrigo Soares foi treinar para a rua mas, embora tivesse suado muito, no final, os admiradores é que ficaram com os calores. O ator partilhou nas redes sociais uma fotografia em tronco nu, tirada depois de um treino de crossfit. A foto sensual está a fazer furor entre os fãs. "Excelentes abdominais", elogiou um dos seguidores do artista, que entra na série espanhola "Alto mar", que a Netflix estreou a 22 de novembro. "Não queres ser o meu sugar daddy?", perguntou outro.

"Lindas cores, essa harmonia de verdes e de castanhos", comentou a atriz Jacqueline Corado. Rodrigo Soares, que se estreou como ator na telenovela "Sentimentos" e que pode ser visto na produção internacional protagonizada por Ivana Baquero, Alejandra Onieva e Jon Kortajarena. A série conta a história de duas irmãs que descobrem inquietantes segredos da família numa viagem de barco. Os fãs do ator já estão habituados a vê-lo com pouca roupa nas redes sociais.