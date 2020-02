Francisco Henriques partilhou com os mais de 128.000 seguidores uma fotografia tirada nos bastidores de uma produção de moda em Nova Iorque. "A minha mãe gosta e eu publico-a", escreveu na legenda da imagem. O manequim internacional português, que é o rosto global dos perfumes Pure XS e Pure XS Night de Paco Rabanne e que no inicio do mês desfilou para o estilista americano Todd Snyder, tem o hábito de se exibir com pouca roupa nas redes sociais.