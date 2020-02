Khloé Kardashian voltou a presentear os fãs com novas imagens da filha, a pequena True, de um ano, fruto da relação terminada com Tristan Thompson.

Desta vez, a menina captou todas as atenções num vídeo onde surge a dançar a música 'Can't Stop the Feeling', de Justin Timberlake.

Ao ver a menina a divertir-se, a mãe 'babada' não resistiu em registar o momento e partilhá-lo com os que a seguem no Instagram.

Veja o vídeo na galeria.

Leia Também: A mini-mansão das filhas de Kylie Jenner e Khloé Kardashian