Khloé Kardashian contou que a filha mais velha, True, acredita que os pais estão casados.

Num episódio de 'The Kardashians', a celebridade partilhou: "A True acha que eu e o Tristan somos casados."

"Provavelmente é melhor para ela. Não é como se ela fosse realmente perceber", reagiu a melhor amiga de Khloé, Malika Haqq, que também surge no referido episódio. "Está tudo bem."

"É a coisa certa a fazer, na minha opinião. Casar, ter filhos. É isso que quero transmitir a ela", acrescentou Khloé.

Mas não ficou por aqui e, segundo a People, explicou que embora haja um certo incómodo sobre a menina achar que os pais estão casados, sente-se feliz por manter os filhos longe dos "problemas dos adultos".

"A True acha que eu e o Tristan estamos casados. A única coisa que me incomoda sobre isto é que não quero que a True passe a vida a pensar que um casamento é isto", explicou. "Que somos casados com alguém que não mora connosco e que nunca o beijamos, ou não dormimos na mesma cama", disse ainda.

"Adorava que os meus filhos me vissem com um marido um dia, e adorava que eles vissem amor, romance", continuou. "Quero que eles tenham isso. E quando ela for mais velha, posso explicar-lhe isso. Mas agora, acredito que fazemos as coisas para os nosso filhos porque as crianças não devem envolver-se nos problemas dos adultos", completou.

De recordar que além de True, o ex-casal tem ainda em comum o filho Tatum, de dois anos.

