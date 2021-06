Khloé Kardashian confirmou que fez uma intervenção estética ao nariz. A celebridade, de 36 anos, abordou o assunto na sequência dos vários comentários (e críticas) que têm sido feitos quanto ao seu rosto no Instagram.

"Para mim, toda a gente diz, 'oh meu Deus, ela fez o terceiro transplantes de cara'. Mas fiz uma intervenção estética ao nariz - com o Dr. Raj Kinodia - e ficaram muito chateados do género, 'porque é que ela não falou sobre isso?'. Nunca ninguém me perguntou", esclarece.

"És a primeira pessoa numa entrevista a questionar-me acerca do meu nariz. Fiz, claro, injeções - não botox, propriamente. Já reagi muito mal ao botox", completou em declarações a Andy Cohen no âmbito da reunião de 'Keeping Up with the Kardashians'.

