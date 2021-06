Kendall Jenner sempre foi bastante discreta quanto à sua vida pessoal, contudo, a modelo de 25 anos decidiu deixar esta 'regra' de lado e falar pela primeira vez do seu namoro com o jogador de basquetebol Devin Booker.

O casal já foi 'apanhado' em diversas ocasiões, sendo que uma das mais recentes foi no primeiro aniversário da relação, celebrado na passada semana.

"Ele é meu namorado", afirmou a manequim durante a reunião de 'Keeping Up With the Kardashians', notando que preferiu manter o seu relacionamento "reservado" depois de ver o que aconteceu com as irmãs.

"Sinto que sempre resultou melhor para mim nesse sentido. Não quero ofender as minhas irmãs mais velhas, de todo, mas acho que a Kylie [Jenner] e eu, especificamente, tivemos a oportunidade de ver as nossas irmãs mais velhas a passarem por casamentos, relacionamentos e separações que foram muito falados", sublinha.

Kendall revela assim que não mostrar em público a sua vida amorosa foi uma "preferência pessoal", que surgiu logo desde muito jovem. "Penso que torna a minha vida muito mais fácil e o nosso relacionamento muito melhor, para ser honesta... sinto que é um assunto pessoal, não é para mais ninguém saber ou julgar", completa.

