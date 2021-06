A casa de Kendall Jenner voltou a ser alvo de um invasor durante o último fim de semana. A situação tem vindo a repetir-se nos últimos meses, mesmo depois de a modelo ter aumentado a segurança.

No mais recente episódio, a polícia foi chamada depois de um homem ter saltado o muro de vedação para entrar no condomínio fechado onde a modelo vive. O alerta foi dado pelos seguranças do local.

Os vizinhos contaram ao site TMZ que o homem, de 23 anos, tentou inicialmente passar pela segurança, mas foi reconhecido por já ter feito antes várias tentativas de entrar no local. Impedido pelos responsáveis pelo espaço, foi então que decidiu saltar o muro.

Chamadas ao local, as autoridades acabaram por deter o suspeito. Depois de ter sido levado para a esquadra sob custódia, este foi encaminhado para o hospital para tratamento e terá agora de responder em tribunal por invasão de propriedade.

No mês passado, recorde-se, Shaquan King foi preso por ter sido apanhado nu na piscina de Kendall.

Leia Também: Condenado a prisão homem que invadiu mansão de Kendall Jenner nu