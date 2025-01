Kendall Jenner chamou a atenção na noite de domingo, 26 de janeiro, enquanto assistiu à apresentação da Schiaparelli na Semana da Moda de Paris.

A modelo, de 29 anos, que desfilou no ano passado, surgiu com um look coordenado que primava pela elegância.

Jenner escolheu um blazer oversize preto e branco, com calças pretas e uns sapatos loafers da mesma cor, completando o visual com uns óculos de sol e uns brincos prateados.

