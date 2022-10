Kerry Katona revela no seu novo livro de memórias, 'Kerry Katona: Whole Again - Love, Life and Me', os mais traumáticos episódios pelos quais passou na sequência da relação com George Kay.

A cantora chega mesmo a afirmar que o ex-jogador de râguebi, de 39 anos, a ameaçou de que injetaria droga na filha de ambos - Dylan, atualmente com 8 anos.

"Aparentemente, ele planejava injetar heroína nela e depois matar-se", cita o Mirror, revelando ainda que Kerry Katona afirmou estar confiante de ter tomado a decisão certa ao impedir do 'ex' de ver a filha.

O casamento da cantora de Atomic Kitten com George Kay teve início em 2014, mas desde cedo ficou marcado por vários abusos. A artista confessou ter começado a ser agredida quando ainda estava grávida.

O ex-jogador de râguebi, importa lembrar, morreu de overdose em 2019.