Depois de ter sofrido dois abortos espontâneos, Liz McClarnon está grávida. A novidade foi partilhada com o 'mundo' através de uma publicação que a cantora fez no Instagram que fez no passado dia 13 de maio.

No entanto, agora a artista abriu o coração para falar desta emotiva caminhada em entrevista ao Mirror.

A artista, que integra o grupo Atomic Kitten, explicou que começou a fazer os tratamentos de fertilização in vitro no início da relação com Cho, que conheceu em 2021 e com quem deu o nó em 2023. Uma caminhada que contou com alguns momentos 'maus', como os dois abortos espontâneos que sofreu em 2024.

Leia Também: Vanessa Kirby está grávida! Atriz exibe 'barriguinha' em evento

Leia Também: Sara Sousa Pinto, da TVI, está grávida do primeiro filho

Leia Também: Grávida, Saoirse Ronan é vista durante passeio