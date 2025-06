Vanessa Kirby prepara-se para ser mãe pela primeira vez, como acaba de revelar publicamente. Isto depois de a 'barriguinha' não passar despercebida.

A atriz, de 37 anos, participou no Festival de Cinema CCXPMX, na Cidade do México, no sábado, 31 de maio. Mas não esteve sozinha, pois juntou-se aos colegas do elenco de 'The Fantastic Four: First Steps' ('Quarteto Fantástico'), onde interpreta a Mulher Invisível.

Acompanhada de Pedro Pascal, Joseph Quinn e Ebon Moss-Bachrach, o que não passou despercebido foi a 'barriguinha' de grávida de Vanessa Kirby.

A atriz, recorde-se, está a namorar com Paul Rabil. O casal tornou a relação pública em novembro de 2023.

Leia Também: Grávida, Saoirse Ronan é vista durante passeio