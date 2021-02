Kendall Jenner e o namorado, Devin Booker, deixaram os fãs ao 'rubro' ao assumirem a relação no Instagram.

A modelo, de 25 anos, confirmou o romance com o jogador do Phoenix Suns, de 24 anos, no Dia dos Namorados, este domingo, 14 de fevereiro.

Kendall partilhou nas stories da sua página de Instagram uma fotografia onde aparece ao lado de Booker. Na imagem, a modelo apenas acrescentou um emoji em forma de coração, branco.

Por sua vez, Devin também destacou na sua página de Instagram imagens de ambos. Além de ter publicado uma fotografia a preto e branco, mostrou ainda um vídeo de Kendall a brincar com o amigo de quatro patas. Veja tudo na galeria.

Leia Também: O refúgio de Kylie e Kendall Jenner que custa 5 mil euros por noite