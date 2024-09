Kendall Jenner mudou de visual para uma nova campanha da Calvin Klein e talvez o faça olhar duas vezes para o vídeo para saber se se trata mesmo da modelo ou da sua mãe, Kris Jenner. É que o seu novo corte de cabelo lembra muito a matriarca da família Kardashian.

No vídeo, partilhado na conta de Instagram da modelo, Kendall surge na praia, com vários looks pretos, a conduzir, e a ajeitar a sua nova franja, em imagens alternadas a cores e a preto e branco.

O vídeo da campanha mostra a nova coleção da marca. Nele, pode-se ver algumas das novas peças de 'sportswear', assim como da nova Calvin Klein Studio Line.

