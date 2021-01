Muitas estrelas não conseguiram realizar as típicas férias de luxo por causa da pandemia, mas o mesmo não aconteceu com Kylie e Kendall Jenner.

As famosas irmãs não deixaram que a crise global provocada pela Covid-19 lhe retirassem os dias de descanso que estão a viver no México, onde estão hospedadas em luxuosas casas.

De acordo com a imprensa internacional, Kylie, de 23 anos, e Kendall, de 25, juntaram-se à melhor amiga da mais nova do clã, Stassie Karanikolaou, e outros amigos no Ocean Castle Sol De Oriente, em Careyes, onde cada noite neste hotel de cinco estrelas custa 6,5 mil dólares, cerca de cinco mil euros.

As irmãs voaram para o México pouco antes do início do fim de semana, no jato particular de Kylie, como relata o E! News.

